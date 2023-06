5G: Cellnex e telco contro Comune di Roma e Bai, annullare bando da 100 mln

Ricorsi al Tar, merito a ottobre. Roma rinvia apertura buste (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 giu - Cellnex Italia, una delle tower company piu' importanti del Paese, e i principali operatori di tlc (Tim, Vodafone, WindTre e Iliad) hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento del bando, esito di un partenariato pubblico-privato con la societa' americana Bai Communications (guidata in Italia da Luca Luciani), che ha l'obiettivo di coprire Roma con 5G e wi-fi, comprese metro e piazze. Si prevedono circa 97,7 milioni di investimenti (di cui una parte minoritaria a carico del Comune di Roma) e un valore della concessione, per 25 anni, stimata (tra ricavi e investimenti) in 505,7 milioni di euro. Dopo la proposta avanzata da Bai, che ha quindi il diritto di prelazione, e accettata dal Comune di Roma, l'amministrazione capitolina ha emanato a fine aprile il bando. L'apertura delle buste era prevista per il 5 di giugno, ma e' stata posticipata "stante i ricorsi notificati all'amministrazione da alcuni operatori al Tar del Lazio" al 13 di giugno. Il Tar ha deciso di trattare i ricorsi direttamente nel merito con udienza prevista a ottobre. Qualora il Comune di Roma dovesse andare avanti nell'aggiudicazione, alcuni ricorrenti, sempre stando a quanto si apprende, potrebbero valutare altre azioni. Nel ricorso presentato da Cellnex, secondo quanto risulta a Radiocor, si denuncia, tra l'altro, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa, l'eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria e motivazione, sviamento, ingiustizia.

