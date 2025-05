21Shares: stablecoin, da dollari digitali a spina dorsale dell'economia - PAROLA AL MERCATO

di Adrian Fritz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mag - Nelle ultime settimane, l'attenzione dei player nell'universo cripto e' stata completamente catturata dal Bitcoin, il quale, dopo un periodo di flessione, e' tornato a stabilire nuovi record storici. Tuttavia, anche il mercato delle stablecoin ha recentemente raggiunto nuove vette, andando ben oltre quello che era lo scopo iniziale per cui erano state create: essere 'dollari digitali'.

Oggi, questi asset digitali hanno un ruolo attivo in moltissimi campi, dai pagamenti a distanza alla sviluppo del segmento, in quanto garantiscono velocita', programmabilita' e accessibilita' potenzialmente da ogni angolo del mondo.

Tuttavia, nonostante l'espansione vissuta fino a oggi, il 2025 puo' essere comunque un anno chiave, in quanto in questo mese di maggio il loro market cap ha raggiunto l'apice di 242 miliardi di dollari e stanno diventando la base dell'infrastruttura su cui poggiano alcune delle maggiori piattaforme mainstream del web.

Infatti, sono sempre piu' le societa' digitali che stanno adottando le stablecoin. Meta, per esempio, ha intenzione di sfruttarle per remunerare i content creator in modo piu' rapido ed efficiente, dato che, mentre il sistema bancario tradizionale e' rallentato dalle commissioni sulle transazioni o, piu' banalmente, dall'apertura in fasce orarie limitate, le stablecoin posso assicurare pagamenti transfrontalieri quasi istantanei e a bassissimo costo. Per dare un'idea, la velocita' e' aumentata del 99% e i costi si sono abbassati del 90%.

Questi risultati spiegano come mai realta' quali Stripe e PayPal hanno deciso di abilitare i pagamenti tramite queste valute virtuali, ma anche Mastercard, attraverso una partnership con MoonPay, ha abilitato questo tipo di pagamento transfrontaliero per 150 milioni di commercianti attraverso carte brandizzate, in grado di convertire cripto in valute fiat in tempo reale. Infine, Visa sta sperimentando i pagamenti in stablecoin su Solana e il PYUSD di PayPal sta guadagnando popolarita'. Anche le banche tradizionali stanno investendo: ING e Bank of America hanno annunciato l'intenzione di esplorare il settore. La conclusione? Le stablecoin non sono piu' solo uno strumento per i nativi digitali; stanno diventando la spina dorsale finanziaria del Web2, nell'era dei social media e dell'e-commerce.

Che l'interesse verso questa asset class stia crescendo anche tra i player istituzionali, o comunque operanti nella finanza tradizionale, lo dimostra anche un recente report di Fireblocks, la quale ha intervistato 295 executive operanti in campo finanziario e ha scoperto che oltre il 90% delle aziende in cui operano utilizzano oppure stanno attivamente esplorando le stablecoin. Inoltre, poco meno della meta' (il 49%) le usa gia' per i pagamenti, citando benefici quali una maggiore trasparenza, una maggiore liquidita' e costi ridotti. Con casi d'uso sempre nuovi e una spinta verso la regolamentazione, che vede la sua massima espressione nell'avanzamento del GENIUS Stablecoin Act al Senato degli Stati Uniti, le istituzioni sembra si stiano preparando ad accogliere le stablecoin come parte integrante di tutto il sistema finanziario.

Un segmento ancora piu' innovativo e' quello delle stablecoin 'yield-bearing' (+4% di APY), ovvero dollari digitali a tutti gli effetti che pero' corrispondono rendimenti come se fossero buoni del tesoro, nonostante siano completamente liquidi. Esse rappresentano una soluzione interessante, sia per le imprese, sia per i singoli utenti, per percepire un guadagno da fondi inattivi, senza pero' rinunciare alla flessibilita' e cio' permette loro di essere un collegamento sempre piu' solido tra DeFi e TradFi.

Ma le stablecoin sono ormai ben piu' di un ponte tra due mondi; sono una classe di attivita' con moltissimi possibili casi d'uso, come dimostrato da Bybit, che permette agli utenti di fare trading di azioni tramite USDT, e da BlackRock, che ha lanciato Treasury US tokenizzati (BUIDL) e che hanno registrato una crescita del 19,3% nell'ultimo mese.

In breve, le stablecoin stanno diventando il nucleo finanziario sia dell'economia di internet di oggi che del mondo on-chain di domani. E per gli investitori, questo cambiamento e' solo all'inizio.

