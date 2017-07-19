Zoppas Industries: accordo con Leonardo su fornitura riscaldatori per pale elicotteri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 12 mag - Oggi a Venezia, in occasione di Space Meetings Veneto, e' stato reso noto un nuovo accordo di collaborazione tra Irca-Zoppas Industries e Leonardo nell'ambito del programma 'Crescere Insieme' per il quale Irca-Zoppas Industries realizzera' riscaldatori termici per le pale di elicotteri in configurazione antighiaccio.

L'intesa e' stata siglata da Piero Rancilio, responsabile del programma 'Crescere Insieme' della divisione elicotteri di Leonardo, e Federico Zoppas, managing director Zoppas Industries e presidente della Rete Innovativa Regionale AIR - Aerospace, Innovation & Research, alla presenza di Massimo Bitonci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione degli Investimenti della Regione Veneto.

La collaborazione punta a sviluppare una filiera nazionale del volo verticale, riducendo la dipendenza dall'estero e valorizzando le competenze tecnologiche delle imprese italiane coinvolte nella progettazione e realizzazione di componenti chiave per gli elicotteri civili del Gruppo.

Irca-Zoppas Industries e' la seconda azienda veneta a sottoscrivere un accordo con Leonardo nell'ambito del progetto Crescere Insieme, dopo l'intesa firmata nel settembre 2025 con Isoclima per sistemi trasparenti.

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(RADIOCOR) 12-05-26 16:56:45 (0567) 5 NNNN