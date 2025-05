Zls Veneto: Marcato, progetto fortemente attrattivo per investitori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 28 mag - "Questa occasione in realta' e' la seconda di un percorso piu' lungo: gia' nei giorni scorsi abbiamo posto le basi per un rapporto solido e duraturo con alcuni investitori giapponesi e ora accogliamo con entusiasmo questi nuovi investitori".

Cosi' l'assessore allo Sviluppo economico della Regione del Veneto Roberto Marcato in occasione della presentazione della 3 giorni di incoming per investitori stranieri nella Zls di Porto di Venezia e Rodigino Blue Gate. "Questa e'. un'area interessata da 2,7 mld di euro di investimenti e che prevede una crescita di 177 mila nuovi posti di lavoro, un incremento del +40% dell'export e del +8,4% per quanto riguarda il traffico portuale. Blue Gate vede un credito di imposta per le imprese che si insediano di 80 mln di euro ma anche tante agevolazioni e semplificazioni.

Tutto cio' va in sinergia con la nuova legge regionale sull'attrazione degli investimenti che porta in dote 45 mln di euro, oltre a riduzioni dell'irap, e altre semplificazioni. Un sistema insomma che ha tutte le carte in regola per essere molto attrattivo e i risultati gia' si vedono in termini di accordi".

Col-ric

(RADIOCOR) 28-05-25 12:45:02 (0348) 5 NNNN