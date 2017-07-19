Zls La Spezia: Foti, procede spedito iter per renderla operativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - 'Procede spedito l'iter per rendere pienamente operativa la Zona Logistica Semplificata 'Porto e Retroporto della Spezia'. Questa mattina ho sottoscritto lo schema di decreto per l'istituzione del Comitato di indirizzo della stessa, un organismo essenziale cui compete la pianificazione strategica, la semplificazione delle procedure amministrative e la realizzazione degli interventi previsti. La ZLS Porto e Retroporto della Spezia assume un'importanza decisiva per la Liguria, ma anche per una parte dell'Emilia-Romagna, comprendendo i Comuni di Parma, Noceto, Medesano, Fidenza e Fontevivo, favorendo quindi una maggiore integrazione logistica e produttiva tra queste aree. Sono certo che la ZLS sosterra' in maniera significativa lo sviluppo di un'area vasta che ricopre un ruolo determinante non solo a livello regionale e interregionale, ma anche nazionale, consentendo al sistema logistico e produttivo interessato di rafforzare la propria competitivita' sui mercati internazionali'. Cosi', in una nota, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

