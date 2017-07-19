Zes: Urso, anche a Nord misure di semplificazione ma non incentivi come a Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Anche a Nord saranno introdotte misure di semplificazione burocratica rese possibili dalla Zes unica del Mezzogiorno ma senza gli stessi incentivi economici. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'Etna Forum 2026. 'La Zes unica del Mezzogiorno ha avuto un grande successo, sia per quanto riguarda gli investimenti produttivi che sono potuti si sono potuti realizzare in un tempo congruo, in pochi mesi, creando centinaia di migliaia di nuovi occupati in Sicilia e nel resto del Mezzogiorno, tant'e' vero che oggi lo chiedono anche le regioni dal Nord, laddove potremo fare uno strumento, come quello della Zes unica del Mezzogiorno, di accelerazione per le autorizzazioni degli investimenti produttivi', ha affermato Urso, specificando che 'ovviamente non potremo dare la stessa intensita' degli incentivi che, secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, possono essere destinati alle regioni come il Mezzogiorno, che hanno bisogno di recuperare il divario rispetto alle regioni piu' avanzate, come quelle del Nord del nostro Paese, sul piano, ovviamente, economico-produttivo'.

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