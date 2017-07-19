Dati
            Zes unica: Silvetti (Anci), estensione a Marche e Umbria sara' motore crescita

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole espresso oggi in Conferenza unificata sullo schema di disegno di legge per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria', dichiara Daniele Silvetti, vice presidente vicario Anci e sindaco di Ancona. 'Questo provvedimento e' strategico per lo sviluppo dei nostri territori in quanto prevede l'estensione anche all'intero territorio di Marche ed Umbria della Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

            L'estensione della ZES unica, che precedentemente includeva i territori delle regioni meno sviluppate e il solo Abruzzo tra quelle in transizione, rappresentera' un potente motore di crescita, sviluppo e l'attrattivita' dell'Italia centrale', ha aggiunto Silvetti.

            com-Dca

            (RADIOCOR) 02-10-25 12:06:37 (0314)PA 5 NNNN

              


