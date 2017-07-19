Zes unica: Sbarra, numeri e investimenti dimostrano successo strategia Mezzogiorno

'In campo strumento che imprese chiedono da anni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 giu - "Spiace che il segretario della Uil continui a liquidare come propaganda quella che per la prima volta e' una vera politica industriale per il Mezzogiorno. La Zes Unica mette in campo strumenti che il mondo economico e produttivo chiede da anni e che oggi stanno finalmente diventando realta': meno burocrazia e fiscalita' di vantaggio". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha replicato cosi' ai rilievi mossi dal leader del sindacato, Pierpaolo Bombardieri, alla serie di interventi amministrativi e fiscali previsti dalla Zona economica speciale, riferendosi, in particolare, alla Calabria.

"Nessuna propaganda - ha puntualizzato Sbarra - i numeri in questi due anni della Zes Mezzogiorno parlano chiaro: 20 miliardi di investimenti privati, impatto economico complessivo di 55 miliardi e 60 mila nuovi posti di lavoro.

Anche i dati della Calabria dimostrano che questa strategia sta funzionando: tra il 2024 e il 2025 sono state presentate circa 1.700 domande di credito d'imposta per oltre 1 miliardo di euro di investimenti; dal 1 gennaio 2024 ai primi di maggio 2026 sono state rilasciate 64 autorizzazioni uniche, con 627,8 milioni di investimenti attivati e 1.000 posti di lavoro creati a cui occorre aggiungere le ricadute occupazionali degli investimenti attraverso il beneficio fiscale".

Bof.

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