Zes Unica: circolare Inps definisce l'iter per bonus contributivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - L'Inps apre ufficialmente la strada al bonus zona economica speciale (ZES) Unica, isura strategica per trasformare il Mezzogiorno in un polo di crescita e nuove opportunita' di lavoro.

L'istituto con una circolare (n.10 del 3 febbraio) ha definito i passi necessari affinche' i datori di lavoro privati possano accedere all'esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni del Centro e Sud Italia. L'incentivo, si legge in una nota, spetta a chi assume persone con almeno 35 anni di eta' e che risultino disoccupate da almeno 24 mesi.

Il beneficio spetta se l'attivita' lavorativa viene svolta concretamente in una delle aree della Zes Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, l'Umbria e le Marche come previsto dalla legge 171 del 2025). L'esonero contributivo e' pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore.

