Zes: stanziati 300 milioni per infrastrutture in aree industriali del Mezzogiorno

Sbarra, rilancio competitivita' territoriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - - Pubblicato questa mattina dalla Struttura di missione ZES l'avviso pubblico per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La dotazione finanziaria ammonta a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (FSC), ed e' indirizzata a finanziare investimenti volti a migliorare la viabilita', le infrastrutture e i servizi pubblici delle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno. I beneficiari sono i Comuni con piu' di 5.000 abitanti dotati di aree PIP (Piani per Insediamenti Produttivi) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale. 'La misura e' in linea con la visione strategica del Governo Meloni che punta a consolidare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a rilanciare la competitivita' territoriale e ad attrarre investimenti', dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

'Di particolare rilievo - evidenzia Sbarra - e' la scelta di erogare il finanziamento nella forma del contributo a fondo perduto, uno strumento che garantisce certezza delle risorse e tempestivita' degli interventi, consentendo agli enti beneficiari di programmare e realizzare le opere con maggiore efficacia e rapidita''.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-02-26 09:55:00 (0219)PA 5 NNNN