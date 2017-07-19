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            Zes: Orsini, soluzione vincente, replicare rapidita' risposta in Italia e Ue

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - 'La soluzione della Zes e' stata una soluzione vincente, sono stati investiti circa 5 miliardi e mezzo (da parte dello Stato, ndr), ne ha resi 55-56 e ha accelerato l'assunzione di 60.000 nuovi addetti. Quindi quella e' una misura su cui la Ragioneria dovrebbe metterci altri soldi' e 'mi auguro che continui e sia sempre strutturale'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'Annual Meeting 2026 del Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere alla Luiss. Uno dei motivi di successo della Zes unica e' che 'ha saputo dare una risposta in 60 giorni' alle richieste delle imprese e, considerando che 'la burocrazia italiana costa 80 miliardi', allora, perche' 'non facciamo una Zes italiana, perche' non facciamo una Zes europea', ha proposto Orsini, 'salvaguardando comunque gli investimenti per continuare a sostenere il Sud'. Ovvero, per Orsini, la sfida - prendendo a modello la Zes - e' 'semplificazione e velocita' di processo'.

            Fla-.

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