Zes: Giorgetti, dato piu' certezze per imprenditori che devono investire

Abbiamo cercato di risolvere problemi credito imposta R&S (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 24 gen - Sulla Zes unica 'abbiamo fatto una programmazione triennale per andare incontro a chi fa una programmazione degli investimenti, che deve avere garantito un orizzonte temporale' considerando anche che la 'non cumulabilita' con altri incentivi per vincoli europei non rendeva giustizia rispetto alle aspettative di alcuni imprenditori'. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. 'Rispetto alle procedure e modalita', gli imprenditori gradiscono la certezza', ha ricordato Giorgetti, sottolineando che quindi e' 'opportuno un minimo di revisione per dare un quadro di certezza'.

Sul fronte di altre misure, Giorgetti si e' espresso anche sul 'credito di imposta ricerca e sviluppo' per il quale 'abbiamo fatto tutti i provvedimenti interpretativi' per risolvere le questioni e i contenziosi aperti. 'La responsabilita' di queste norme che non erano sufficientemente chiare non dipendeva dal nostro Governo, speriamo di arrivare a un chiarimento definitivo', ha precisato Giorgetti.

