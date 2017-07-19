Zes: Foti, estensione a Marche e Umbria altro impegno mantenuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - 'Per mesi, da quando il disegno di legge per l'estensione della Zes a Marche e Umbria e' stato annunciato, abbiamo sentito dire dall'opposizione che si trattava di una mossa elettorale per le elezioni regionali che non avrebbe mai avuto sbocco. Ora che lo sbocco c'e' ed e' sotto gli occhi di tutti possiamo dire con orgoglio che in meno di 4 mesi abbiamo non solo scritto quel disegno di legge, che le attuali opposizioni non hanno mai approvato quando erano al Governo, ma lo abbiamo fatto diventare legge dello Stato. La sintesi e' breve: un altro impegno mantenuto dal Governo Meloni. Tutto il resto e' solo noia'. Cosi' il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

