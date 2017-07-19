Zelensky: presenti a Davos solo se partner pronti per risultati concreti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 20 gen - "L'Ucraina e' pronta a incontrare tutti i partner se tali incontri contribuiscono a proteggere le vite e a garantire la sicurezza, se questi incontri sono davvero efficaci". E' quanto afferma in un messaggio su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sottolinea come il team negoziale ucraino "ha preparato tutto il necessario affinche' possiamo firmare, in particolare con l'America, documenti sulle garanzie di sicurezza e sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Questo dovrebbe diventare un risultato storico, considerando che in Europa e' in corso la piu' grande guerra dalla Seconda guerra mondiale. E' di importanza globale porre fine a questa guerra. Stiamo facendo tutto per questo". "Se gli incontri a Davos potranno garantire una maggiore protezione a persone reali e a citta' e villaggi reali in Ucraina, l'Ucraina sara' a Davos. Se i partner non sono pronti, tutti i rappresentanti dell'Ucraina devono concentrarsi su questioni concrete che aiutino il nostro Stato e i nostri cittadini. Primo: missili per la difesa aerea. Secondo: attrezzature energetiche per il ripristino. Terzo: pacchetti di sostegno che aiutino il fronte e le nostre comunita'".

