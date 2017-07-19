Zanardi Fonderie: risponde a Agcm, sempre operato in rispetto norme antitrust

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Zanardi Fonderie ha appreso della notizia del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Agcm (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato), con cui le viene contestata una presunta partecipazione a pratiche anticoncorrenziali, in asserita violazione della normativa antitrust. La societa', comunica in una nota, respinge fermamente tali contestazioni e "conferma di aver sempre operato in totale autonomia e nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi di trasparenza, correttezza e libera concorrenza che da sempre guidano il suo operato, in particolare nei confronti dei suoi clienti". Zanardi Fonderie, si legge nel comunicato, sta attualmente esaminando il contenuto del provvedimento e la documentazione a supporto, "con l'impegno di intraprendere l'impugnazione al Tar e ogni ulteriore iniziativa utile a tutelare la propria immagine e i propri diritti". Inoltre, "convinta della bonta' della propria condotta, Zanardi Fonderie conferma la massima collaborazione con le Autorita', cosi' come ha fatto durante tutto l'iter del procedimento istruttorio avanti all'Agcm, e rinnova il proprio impegno volta a garantire comportamenti conformi alle regole del mercato, nel pieno rispetto dei diritti dei propri clienti".

