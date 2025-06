Young Factor: lancia progetto europeo di educazione economica e finanziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Nasce "il primo progetto di educazione economica e finanziaria di statura europea che punta ad alimentare il senso di appartenenza dei giovani all'Unione". Lo ha annunciato Andrea Ceccherini, Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori, a conclusione della seconda giornata di 'Young Factor 2025".

"Oggi siamo qui insieme - ha detto Ceccherini rivolto agli studenti - per presentare il primo progetto di statura comunitaria che scommette sullo sviluppo del pensiero critico e sull'educazione economico-finanziaria per favorire il vostro senso di appartenenza e il vostro livello di partecipazione all'Unione Europea. Lo abbiamo battezzato 'Young Factor Europe'. Da novembre prossimo il progetto sara' testato gratuitamente nelle scuole che vorranno aderirvi a livello sperimentale in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Italia per coprire entro 5 anni tutti i Paesi dell'Unione. Il progetto ha raccolto il sostegno pubblico dei Governatori presenti all'evento, in particolare di Mario Centeno, Governatore della Banca Centrale del Portogallo, Klaas Knot, Presidente della Banca Centrale dei Paesi Bassi, di Joachim Nagel, Governatore Bundesbank e di Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia. 'Con Young Factor Europe - ha concluso Ceccherini - puntiamo nel corso di un quinquennio scolastico, ad offrire agli studenti un vocabolario fatto da 50 parole chiave dell'economia e della finanza, che consenta loro l'accesso a quella che oggi consideriamo essere la lingua piu' parlata al Mondo: l'economia. Una lingua che vorremmo divenisse un lessico sempre piu' famigliare per voi giovani europei'.

