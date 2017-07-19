X: procura di Parigi perquisisce sede francese del social network -2

Musk e Yaccarino convocati il 20 aprile a Parigi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - Nell'ambito dell'inchiesta parigina, Elon Musk, proprietario della piattaforma X, e l'ex ad di X, Linda Yaccarino, sono stati convocati per l'interrogatorio il 20 aprile.

La piattaforma X e' oggetto di un'indagine iniziata con una segnalazione all'inizio del 2025 riguardante algoritmi ritenuti parziali. L'indagine e' stata successivamente ampliata a seguito di ulteriori segnalazioni che denunciavano il funzionamento di Grok, l'intelligenza artificiale della piattaforma, che ha portato alla diffusione di contenuti negazionisti dell'Olocausto e di deepfake sessualmente espliciti.

