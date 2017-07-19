X: multa Ue di 120 mln di euro per violazione norme digitali -2

Prima decisione europea su non conformita' con regole Dsa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 dic - La Commissione europea indic ache l'uso da parte di X del "segno di spunta blu" per gli "account verificati" inganna gli utenti. Cio' viola l'obbligo della legge sui servizi digitali per le piattaforme online di vietare pratiche di progettazione ingannevoli sui loro servizi (norme del Dsa).

Su X, chiunque puo' pagare per ottenere lo status di "verificato" senza che la societa' verifichi significativamente chi c'e' dietro l'account, rendendo difficile per gli utenti giudicare l'autenticita' degli account e dei contenuti con cui interagiscono. Questo inganno 'espone gli utenti a truffe, comprese le frodi di impersonificazione, nonche' altre forme di manipolazione da parte di attori malintenzionati'. Sebbene la legge sui servizi digitali non imponga la verifica degli utenti, 'vieta chiaramente alle piattaforme online di affermare falsamente che gli utenti sono stati verificati, quando tale verifica non ha avuto luogo'.

L'archivio pubblicitario di X non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilita' della legge sui servizi digitali, spiega Bruxelles mentre repertori di annunci accessibili e ricercabili sono fondamentali per i ricercatori e la societa' civile per rilevare truffe, campagne di minacce ibride, operazioni di informazione coordinate e pubblicita' false. X incorpora caratteristiche progettuali e barriere di accesso, come ritardi eccessivi nell'elaborazione, che 'compromettono lo scopo dei repertori di annunci'. Il 'repository' di annunci di X manca anche di informazioni critiche, come il contenuto e l'argomento dell'annuncio, nonche' l'entita' legale che lo paga. Cio' impedisce ai ricercatori e al pubblico di esaminare in modo indipendente eventuali rischi potenziali nella pubblicita' online.

Inoltre, X non rispetta i suoi obblighi di fornire ai ricercatori l'accesso ai dati pubblici della piattaforma. Ad esempio, i termini di servizio di X vietano ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai propri dati pubblici, anche attraverso lo scraping. Inoltre, i processi di X per l'accesso dei ricercatori ai dati pubblici impongono barriere inutili, minando di fatto la ricerca su diversi rischi sistemici nell'Unione europea.

L'ammenda emessa oggi e' stata calcolata tenendo conto della natura di tali violazioni, della loro gravita' in termini di utenti interessati e della loro durata. Si tratta della prima decisione di non conformita' ai sensi della legge sui servizi digitali. X dispone ora di 60 giorni lavorativi per informare la Commissione delle misure specifiche che intende adottare per porre fine alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali, relativa all'uso ingannevole dei contrassegni blu. Inoltre X dispone di 90 giorni lavorativi per presentare alla Commissione un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie per affrontare le violazioni dell'articolo 39 e dell'articolo 40, paragrafo 12, della legge sui servizi digitali, relative all'archivio pubblicitario e all'accesso dei ricercatori ai dati pubblici.

Il consiglio dei servizi digitali avra' un mese dal ricevimento del piano d'azione di X per esprimere il suo parere. La Commissione disporra' di un altro mese per adottare la decisione finale e fissare un periodo di attuazione ragionevole. L'inosservanza della decisione puo' comportare sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

La Commissione continua a collaborare con X per garantire il rispetto della decisione e, piu' in generale, della legge sui servizi digitali.

