X: dopo Indonesia, anche Malesia sospende accesso a AI di Grok

Per ora misure protezione di X sono insufficienti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Dopo l'Indonesia, anche la Malesia ha deciso di sospendere l'accesso a Grok, l'assistente di intelligenza artificiale del social network X, che genera contenuti pornografici falsi a partire da foto reali. Nel dettaglio, la Commissione malese per le comunicazioni e i multimedia (Mcmc) ha dichiarato in un comunicato di 'aver ordinato una restrizione temporanea dell'accesso all'intelligenza artificiale Grok per gli utenti in Malesia', con effetto immediato. Nel comunicato, l'autorita' ha fatto riferimento a 'contenuti che coinvolgono donne e minori, nonostante un contratto normativo preventivo e avvisi formali' inviati alla societa' X di Elon Musk e alla start-up xAI che ha sviluppato Grok. L'autorita' di regolamentazione malese ha dichiarato di ritenere insufficienti le misure di protezione di X, aggiungendo che l'accesso potra' essere ripristinato solo dopo la verifica delle modifiche richieste. Secondo la Mcmc, X 'non e' stata in grado di rispondere ai rischi inerenti alla progettazione e al funzionamento dello strumento di Ai', basandosi 'principalmente su meccanismi di segnalazione avviati dagli utenti'. La decisione arriva mentre gli Stati di tutto il mondo stanno chiedendo provvedimenti contro il sistema: dall'India, dove oggi sono stati cancellati centinaia di account all'Ue, dove l'accesso ai servizi di Grok e' stato riservato ai soli abbonati.

red-Cog

