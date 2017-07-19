X: Commissione risponde a Vance, su regole digitali posizioni diverse dagli Usa

Per vice di Trump multa Ue e' a favore della censura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 dic - Anche se cerca di dissimularlo, la Commissione europea e' apparsa infastidita dalle dichiarazioni del vicepresidente americano Vance, che in un 'tweet' ha scritto: 'Girano voci secondo cui la Commissione europea multera' X di centinaia di milioni di dollari per non aver applicato la censura. La Ue dovrebbe sostenere la liberta' di parola invece di attaccare le aziende americane per spazzatura". La decisione di Bruxelles e' stata poi resa nota oggi (multa di 120 mln di euro per aver vi'olato le regole digitali). La portavoce comunitaria ha reagito indicando che 'su questo argomento, abbiamo concordato di non essere d'accordo con il modo in cui alcuni negli Stati Uniti guardano alla nostra legislazione, non si tratta di censura e lo abbiamo ripetuto piu' volte, la decisione odierna non ha nulla a che fare con la moderazione dei contenuti. Inoltre la nostra legislazione digitale non ha nulla a che fare con la censura".

Aps

(RADIOCOR) 05-12-25 14:09:27 (0391) 5 NNNN