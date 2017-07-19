Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            X: chiuso l'account pubblicitario della Ue

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - "Il tuo account pubblicitario e' stato chiuso", ha scritto sulla piattaforma Nikita Bier, head of product di X.

            Bier ha accusato l'Ue di aver cercato di amplificare il proprio post sui social media sulla multa di X, cercando di "sfruttare un exploit nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e aumentandone artificialmente la portata". Cio' avviene due giorni dopo che la Ue ha deciso per X una multa di 120 mln di euro per violazione norme digitali.

            rmi.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-12-25 16:41:44 (0354)EURO 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.