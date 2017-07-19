X: chiuso l'account pubblicitario della Ue
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - "Il tuo account pubblicitario e' stato chiuso", ha scritto sulla piattaforma Nikita Bier, head of product di X.
Bier ha accusato l'Ue di aver cercato di amplificare il proprio post sui social media sulla multa di X, cercando di "sfruttare un exploit nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e aumentandone artificialmente la portata". Cio' avviene due giorni dopo che la Ue ha deciso per X una multa di 120 mln di euro per violazione norme digitali.
