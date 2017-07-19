Wto: Okonjo-Iweala, non credo torneremo a situazione di prima ma si trovera' strada

Importante costruire resilienza a livello regionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - "Io non credo che torneremo alla situazione di prima. Se fossi un'impresa o un responsabile politico, pianificherei tenendo conto di un mondo che non tornera' com'era. Un mondo con incertezze strutturali, che richiede strategie di resilienza, sia per le imprese sia per i paesi. Rafforzerei il mio paese e la mia regione, costruendo resilienza a livello regionale". Lo ha detto la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, intervenendo al panel sul global outlook al World Economic Forum rispondendo alla domanda se l'approccio ggressivo di Trump su dazi e alleanze sia temporaneo o se le divisioni sui dazi e sulle catene di approvvigionamento siano permanenti.

"Non credo che le cose torneranno indietro, ma non saranno nemmeno cosi' negative come si teme. Potremmo arrivare a un nuovo equilibrio leggermente migliore, ma il ritorno al passato non e' realistico.

Vorrei aggiungere una riflessione storica: abbiamo sempre commerciato e continueremo sempre a farlo. Il commercio e' come un fiume: si possono mettere degli ostacoli, ma l'acqua trova sempre una via alternativa. Sara' diverso, si', ma ci sara' sempre bisogno di un'istituzione che vigili sul commercio mondiale".

