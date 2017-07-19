Wto: Okonjo-Iweala, commercio mondiale indebolito ma resiliente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - "Il commercio globale ha subito la piu' grande interruzione degli ultimi 80 anni, su questo non ci sono dubbi. Le regole del commercio mondiale sono state indebolite. Ma credo che il sistema sia stato costruito in modo tale da essere piuttosto robusto e che servira' molto per distruggerlo". Lo ha detto la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, intervenendo al panel sul global outlook al World Economic Forum. "Quando facciamo le nostre analisi, e non abbiamo cambiato metodologia, risulta che il 72% del commercio mondiale avviene ancora secondo le regole del Wto. E' un dato che molti trovano difficile da accettare. Questo dimostra che il sistema e' resiliente. Ma significa forse che non abbia problemi? Assolutamente no. Dico sempre che potrei non essere d'accordo con le azioni unilaterali adottate in materia commerciale, ma condivido certamente parte della diagnosi: le cose non stanno funzionando bene e devono cambiare. Ed e' per questo che l'Organizzazione mondiale del commercio e' molto impegnata nel processo di riforma".

