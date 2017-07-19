Wizz Air: apre nuova base operativa all'aeroporto di Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La compagnia aerea Wizz Air inaugura la nuova base operativa all'Aeroporto di Torino, la settima della compagnia nel Paese. Con l'arrivo e l'entrata in servizio del primo aeromobile basato presso lo scalo piemontese, prende ufficialmente il via una nuova fase di sviluppo che rafforza ulteriormente la connettivita' di Torino e del Piemonte verso l'Italia e l'Europa; un secondo aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026. L'investimento, spiega una nota, consentira' alla compagnia di ampliare significativamente il proprio network dallo scalo piemontese e di offrire complessivamente solo quest'anno in totale circa 1,3 milioni di posti in vendita, rafforzando il ruolo di Torino all'interno della rete Wizz Air. La nuova base torinese portera' in dote 10 nuove rotte, a cui si affiancano quattro new entry per Breslavia, Danzica, Katowice e Praga, ski routes operative ogni sabato dal 16 gennaio 2027 e i collegamenti gia' operativi. In totale il network Wizz Air da Torino conta 23 rotte e 10 Paesi collegati. La presenza stabile di due aeromobili a Torino generera' 80 nuovi posti di lavoro diretti e circa 700 posti di lavoro indiretti nell'industria collegata. 'L'arrivo dei primi due aeromobili basati a Torino a distanza di poche settimane segna l'inizio di una nuova fase di crescita. In questi mesi abbiamo ulteriormente ampliato il nostro progetto, aggiungendo continuamente nuove destinazioni a un network gia' significativamente rafforzato', ha detto Mauro Peneda, Managing Director di Wizz Air Malta.

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