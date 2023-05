WindTre: Fistel, grande affluenza per rinnovo Rsu, ha votato l'83%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Grande affluenza di voto al rinnovo delle cariche Rsu/Rls in WindTre. Lo afferma la Fistel Cisl in una nota, spiegando che l'83% degli aventi diritto al voto ha democraticamente espresso la sua preferenza. Ancora una volta, dopo il voto telematico in Vodafone, questo modello e' stato premiato da tutte le lavoratrici ed i lavoratori perche' riconosciuto come intuitivo, rapido e sicuro, spiega il comunicato.

"Come Fistel Cisl - dice il segretario generale Alessandro Faroani - siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto che conferma e rafforza il consenso e l'apprezzamento dei lavoratori riguardo il nostro lavoro; nello specifico la nostra organizzazione si conferma seconda forza con circa il 30% delle preferenze totali ed e' prima sigla ad Ivrea, Milano e Palermo".

Com-Sim

(RADIOCOR) 18-05-23 20:03:28 (0652) 5 NNNN