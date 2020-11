Whirlpool: Patuanelli, interlocuzioni per nuovo imprenditore serio a Napoli

Abbiamo fatto il possibile per farla restare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - "Dobbiamo trovare, e lo stiamo facendo, un imprenditore serio che voglia investire in quella fabbrica e metteremo a sua disposizione tutti gli strumenti" che erano stati messi in campo per far restare Whirlpool a Napoli, un "pacchetto oggettivamente senza precedenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli rispondendo al question time nell'Aula del Senato ad interrogazioni sullo stabilmento della Whirlpool a Napoli. "Io credo - ha aggiunto - che la strada ci sia e le interlocuzioni che abbiamo in questo momento sono interlocuzioni fondate, serie. Abbiamo fatto il possibile - ha aggiunto il Ministro - per far restare Whirlpool a Napoli, oggi dobbiamo fare il possibile, e sono certo che ci riusciremo, per garantire che quelle persone non perdano il lavoro ma che rimangano operative in quello stabilimento anche se con un altro gruppo, con un altro prodotto".

