            Notizie Radiocor

            Welfare: Tajani, non facile reggere questo ritmo spesa assistenziale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - "I dati del Rapporto di Itinerari previdenziali dimostrano che la spesa previdenziale in senso stretto e' sotto controllo e in linea con i paesi dell'Unione, mentre al contrario la spesa assistenziale e' cresciuta in modo molto sostenuto. Tutto questo rischia di non essere sostenibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenendo alla presentazione del report della societa'.

            "E' stato fatto un grande sforzo, un eccellente lavoro da parte del Mef per uscire dalla procedura e tenere i conti in ordine. Non e' facile reggere questo ritmo per la spesa assistenziale a lungo termine. L'Italia invecchia rapidamente, ha un debito pubblico elevato, deve competere in un contesto sempre piu' complicato. Non dobbiamo mettere a rischio il principio della solidarieta', ma dobbiamo fare in modo che diventi piu' efficace, piu' giusta e piu' sostenibile", ha concluso Tajani.

