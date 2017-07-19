Welfare: Tajani, non facile reggere questo ritmo spesa assistenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - "I dati del Rapporto di Itinerari previdenziali dimostrano che la spesa previdenziale in senso stretto e' sotto controllo e in linea con i paesi dell'Unione, mentre al contrario la spesa assistenziale e' cresciuta in modo molto sostenuto. Tutto questo rischia di non essere sostenibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenendo alla presentazione del report della societa'.

"E' stato fatto un grande sforzo, un eccellente lavoro da parte del Mef per uscire dalla procedura e tenere i conti in ordine. Non e' facile reggere questo ritmo per la spesa assistenziale a lungo termine. L'Italia invecchia rapidamente, ha un debito pubblico elevato, deve competere in un contesto sempre piu' complicato. Non dobbiamo mettere a rischio il principio della solidarieta', ma dobbiamo fare in modo che diventi piu' efficace, piu' giusta e piu' sostenibile", ha concluso Tajani.

bab

(RADIOCOR) 14-01-26 17:26:36 (0510) 5 NNNN