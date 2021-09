Welfare: Sesana (Generali), con Covid ruolo sociale Pmi, sara' leva ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - 'In questo nuovo contesto ancora caratterizzato dal Covid-19, attraverso Welfare Index PMI abbiamo osservato come le imprese abbiano agito come soggetto sociale, oltre che economico e di mercato, per la loro diffusione nel territorio e per la vicinanza ai lavoratori e alle famiglie, dando vita a un nuovo welfare di comunita'". Marco Sesana, Country Manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines commenta il Rapporto Welfare Index PMI 2021 sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, giunto alla sesta edizione, promosso da Generali Italia con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. "Le imprese hanno dimostrato che il welfare aziendale oggi puo' e deve uscire dall'azienda. Guardare non solo ai dipendenti e famiglie, ma includere e creare valore per fornitori, territorio e comunita'. Il maggior numero di iniziative intraprese sostengono le priorita' del Pnrr sui grandi asset del Paese con un impatto su: salute, donne, giovani, famiglie e comunita'. Questo oggi ci conferma che il welfare, oltre ad essere strategico per la crescita delle imprese, sara' leva per la ripresa sostenibile del Paese'.

Ale

(RADIOCOR) 09-09-21 11:10:23 (0250)ASS 5 NNNN