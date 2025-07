Welfare: Roccella, in Cdm sesto Piano nazionale azione e tutela diritti minori

Raddoppiati i termini per domanda bonus nuovi nati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - 'Un piano innovativo, che ha un'impostazione sussidiaria e che mette al centro la famiglia e cerca di dialogare con il Piano per la famiglia'. Il ministro per la Famiglia , Eugenia Roccella, ha presentato cosi', nel corso di una conferenza convocata a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, il 'Sesto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva 2025-2027". Tre, ha spiegato il ministro, le macro-aree di intervento: genitorialita', educazione e salute, "con particolare attenzione all'alfabetizzazione digitale e alle azioni per educare al rispetto reciproco".

Roccella ha quindi annunciato, riferendosi ai tempi di richiesta del bonus nuovi nati: "Abbiamo raddoppiato questo termine a 120 giorni: gli interessati, quindi, possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio di oggi'. E ha concluso, con un altro annuncio: "La 'Conferenza nazionale per l'infanzia' si svolgera' a Roma il 2 e 3 ottobre".

Bof-Gdo

(RADIOCOR) 24-07-25 17:49:25 (0692)SAN,GOV,PA 5 NNNN