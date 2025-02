Welfare: Panetta, 'va preservato rilanciando la crescita'

C'e' squilibrio tra spesa per pensioni e le altre prestazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - Rilanciare la crescita e generare maggiori redditi attraverso un uso piu' produttivo del lavoro e del capitale e' l condizione imprescindibile per preservare il nostro modello di welfare e promuovere il progresso civile". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla presentazione del Rapporto sulla sussidiarieta'. Panetta ricorda che in Italia la spesa pubblica per le pensioni ammonta a circa il 16% del Pil, uno dei livelli piu' alti nell'area dell'euro. Al contrario, le risorse destinate a sanita' e istruzione, pari rispettivamente al 7% e al 4% del prodotto, sono inferiori alla media europea". Secondo Panetta "questo squilibrio tra il peso delle pensioni e quello delle altre prestazioni, cosi' come l'insufficiente offerta di servizi in natura rispetto ai trasferimenti monetari, rappresenta un problema ben noto". Secondo Panetta il Rapporto sulla sussidiarieta', "in modo opportuno, si concentra sulle modalita' per modernizzare la governance del welfare italiano, con particolare attenzione al livello territoriale.

Le riforme in questo ambito non comportano necessariamente un aumento della spesa pubblica; al contrario, possono migliorare l'efficienza del sistema, generare risparmi significativi e, allo stesso tempo, garantire qualita' e accessibilita' dei servizi per i cittadini".

