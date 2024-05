Welfare: Orsini, fondamentale nei prossimi contratti, unito a piano casa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - I prossimi contratti di lavoro devono considerare le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, prevedere una parte di welfare e a questo va unito un grande piano casa per permettere di avere affitti a costi sostenibili. Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea di Confindustria Cuneo. 'Si aprira' un tema importante e fondamentale che sara' legato alle nuove contrattazioni del lavoro, perche' oggi non possiamo piu' pensare alle contrattazioni ferme allo spazio e al tempo di una volta. Le prossime contrattazioni dovranno andare verso le nuove economie, le nuove rivoluzioni industriali date dalle tecnologie, penso all'intelligenza artificiale quanto cambiera' il mondo del lavoro', ha affermato Orsini. 'Penso che le nuove contrattazioni dovranno mettere al centro le nuove economie e le nuove tecnologie e per fare questo servira' il welfare che sara' a sostegno della nuova parte formativa e per aiutare i nostri lavoratori', ha aggiunto, spiegando che 'qui faremo una ulteriore proposta, sempre a costo zero, perche' uno dei temi principali e' che mancano case per i lavoratori a costi sostenibili'. Secondo Orsini, 'noi abbiamo bisogno di lanciare un importante piano casa per i dipendenti, in modo che l'affitto possa restare contenuto tra i 500-600 euro al mese, per aiutare i nostri ragazzi, chi emigra da citta' a citta' e anche i lavoratori esteri', sottolineando che 'lo si puo' fare, basta rimodulare il costo di costruzione a una vita di 40 anni, invece che di 20, con dei sottostanti, con Cdp, con dei fondi pazienti. Cosi' riusciremo a dare una risposta ai lavoratori, alle nostre persone, che cosi' avrebbero un vantaggio economico, una parte integrativa e che permetta anche a chi viene dall'estero di restare, noi abbiamo bisogno di lavoratori, perche' sappiamo quanta gente manca al mondo del lavoro'.

