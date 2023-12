Welfare: mancano 3.216 assistenti sociali per Livelli essenziali prestazioni (Lep)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - "Nonostante l'introduzione del Lep dal 2021 e i finanziamenti a supporto dell'incremento degli assistenti sociali, risulta ancora graduale e non omogeneo sul territorio l'aumento di personale e l'assegnazione dei fondi". Cosi' l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nel Focus "L'attuazione del Livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale: il reclutamento degli assistenti sociali", secondo cui "il fabbisogno di assistenti sociali aggiuntivi necessari per raggiungere il Lep in tutti gli Ats e' pari a 3.216 unita'. Mentre "a due anni dall'introduzione dei Lep sono 1.688 i nuovi assistenti sociali registrati, con un incremento molto graduale rispetto alle risorse disponibili e non sufficiente a correggere la sperequazione esistente fra territori rispetto al Lep". Nel biennio il numero degli Ambiti territoriali sociali (Ats) che raggiungono il Lep e' cresciuto in quasi tutte le Regioni, ma nella maggioranza degli Ats del Veneto e delle Regioni del Centro e del Mezzogiorno (tranne la Sardegna) il rapporto fra assistenti sociali e abitanti resta inferiore al livello essenziale.

Secondo l'Upb pesa, in particolare, il meccanismo che porta al finanziamento con la previsione di un livello minimo di assistenti per accedere al contributo, che avrebbe "indebolito la portata perequativa dell'intervento": chi era indietro, insomma, resta ancora piu' indietro mentre chi era piu' avanti sui numeri e' ulteriormente avvantaggiato. Quindi "gran parte delle risorse finora stanziate per il Lep - scrivono dall'Upb - non e' stata utilizzata, nonostante l'elevato numero di Enti sotto dotati, mentre sono stati finanziati Enti che avevano gia' raggiunto il Lep. Rispetto al totale degli assistenti sociali finanziati con il contributo nel 2023, e' del 37% la quota di quelli che consentono agli Ats di mirare all'obiettivo di servizio di uno ogni 4.000 abitanti.

Bag

(RADIOCOR) 18-12-23 14:31:24 (0435)SAN 5 NNNN