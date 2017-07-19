Welfare: Corte Conti, squilibri territoriali su spesa sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - L'analisi sul sistema dei servizi sociali comunali "evidenzia squilibri territoriali nella spesa sociale pro capite, con valori bassi e strutturalmente insufficienti in vaste aree del Paese, a fronte di un bisogno sociale piu' accentuato. Livelli di spesa piu' elevati si registrano invece in alcune Regioni, soprattutto in quelle a statuto speciale". Lo segnala la Corte dei Conti nella Relazione sulla spesa sociale negli Enti territoriali, mettendo in evidenza la prevalenza della spesa corrente rispetto a quella per gli investimenti "che limita la capacita' di innovazione e rafforzamento delle strutture sociali". L'area insulare, trainata dalla Sardegna, risulta in testa nel 2024 con una spesa pari a 289 euro pro capite, sebbene si registri un calo rispetto al 2023, quando il valore superava i 350 euro. A seguire il Nord-Est, con 213 euro pro capite, il Centro con 190 euro, e il Nord-Ovest con 182 euro. Il Sud mostra invece un livello piu' contenuto, pari a 131 euro pro capite.

