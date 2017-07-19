Welfare: Corte Conti, squilibri territoriali su spesa sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - L'analisi della Corte dei Conti conferma una distanza strutturale del Meridione dalle altre aree del Paese. I fattori demografici, come invecchiamento della popolazione e bassa natalita', e i livelli di istruzione inferiori alla media europea "incidono ulteriormente sulla sostenibilita' del sistema, con una prevalenza della spesa corrente per la gestione immediata dei bisogni su quella per investimenti che limita la capacita' di innovazione e rafforzamento delle strutture sociali". Queste disomogeneita', secondo la Corte, "compromettono l'equita' e l'uniformita' dei diritti sociali, rendendo necessari sia un riequilibrio nella distribuzione delle risorse, che l'effettiva erogazione di standard minimi omogenei di prestazioni su tutto il territorio nazionale". Il modello gestionale per l'erogazione dei servizi si conferma misto e differenziato, caratterizzato da un ampio ricorso ai soggetti del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota di spesa maggiore, ma gli affidamenti diretti prevalgono numericamente, soprattutto nei piccoli Comuni (tra 1.000 e 5.000 abitanti). "Si conferma l'importanza di un riequilibrio territoriale della spesa sociale e di un sistema capace di garantire pari opportunita' di accesso ai servizi fondamentali, nel rispetto dei principi di equita', sostenibilita' e solidalidarieta'", conclude la Corte.

