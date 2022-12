Welfare: Cida-Itinerari Previdenziali, ancora pochi a sostenerlo con le tasse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Secondo Cida e Itinerari Previdenziali, il 79,2% degli italiani dichiara redditi fino a 29 mila euro, corrispondendo solo il 27,57% di tutta l'Irpef, un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per le principali funzioni di welfare. "Un conto da 278 miliardi che, a pagare, sono ancora i (pochi) soliti noti", commentano, in occasione della presentazione dell'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione , sulla base dei redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021. Cala la percentuale di contribuenti che sopporta la gran parte del carico fiscale: mentre quasi la meta' degli italiani (49,15%) addirittura non dichiara redditi, tra i versanti e' l'esiguo 12,99% dei contribuenti con redditi dai 35 mila euro in su a corrispondere da solo il 59,95% dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

