Welfare: Bocconi, per 1 azienda su 2 vale +10% fatturato e ebitda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - 'Il welfare aziendale e' un motore di crescita per le imprese e un pilastro della competitivita' economica. Tuttavia, i dati dell'Osservatorio Welfare 2024 di Edenred Italia evidenziano che la sua diffusione e' ancora disomogenea: mentre oltre il 50% delle grandi aziende ha un piano welfare strutturato, tra le pmi e' ancora limitato. Ampliare l'accesso agli strumenti di welfare, che includono buono pasto e fringe benefit, significherebbe migliorare il potere d'acquisto di milioni di persone e rafforzare la domanda interna', commenta Fabrizio Ruggiero, ad di Edenred Italia. 'In linea con il nostro duplice progetto, economico e sociale, il welfare e' per noi un pilastro fondamentale costruito in concertazione con le parti sociali per supportare tutti i nostri collaboratori e le loro famiglie in diverse fasi della loro vita. Ad integrazione del welfare pubblico, rappresenta per noi un elemento distintivo e una grande leva di ingaggio all'interno delle nostre politiche di Total Reward' dice Pietro Paolo Origgi, direttore delle risorse umane di Danone Italia e Grecia.

