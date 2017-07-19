Welfare: Bellucci, dal Governo sostegni alle famiglie per 16 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - "Il Governo ha messo in campo interventi e sostegni alle famiglie per 16 miliardi di euro, tra benefici diretti ed indiretti, e lo certifica l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, organo tecnico". Lo ha dichiarato Maria Teresa Bellucci, vice Ministro Lavoro e Politiche Sociali, intervenendo, questa mattina,alla Fiera del Levante, all'evento Donne di Puglia, organizzato da Nuova Fiera del Levante e Sole 24 Ore Eventi.

Gli interventi hanno l'obiettivo di recuperare i gap esistenti e tra le misure ci sono gli oltre 2 miliardi tra DL Coesione, bonus mamme, aumento dei congedi parentali dell'80% per non piu' di tre mesi, bonus asili nido, 850 milioni per immobili da acquistare o ristrutturare per insediarvi asili nido alimentando cosi' la cultura del welfare aziendale, e ancora fringe benefit fino a 2.000 euro per chi ha figli e dunque valorizzare cosi' il lavoro delle donne". In questa direzione va anche la decisione - ha detto ancora Bellucci - "di trovare luoghi che danno delle risposte alla voglia di creare famiglia". Infine lo stanziamento di 545 milioni per riorganizzare la rete dei servizi sociali con il reclutamento di 4000 operatori "per non lasciare soli i servizi sociali perche' - ha concluso Bellucci - se li svuoti non possono aiutare le persone che devono aiutare le persone".

Vru

