Wef: summit Davos sul capitalismo responsabile, ci saranno Trump e Greta Thunberg

Tra i partecipanti Lagarde, Von der Leyen, Merkel e Conte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Quasi tremila leader di 117 Paesi si daranno appuntamento la settimana prossima a Davos per la 50esima riunione annuale del World Economic Forum che si terra' dal 21 al 24 gennaio. Il summit quest'anno si concentrera' sullo 'stakeholder capitalism', il capitalismo responsabile, come modo per fare fronte alle grandi sfide mondiali, dalle divisioni sociali causate dalla disparita' di reddito alla polarizzazione politica, fino alla crisi climatica. Come ogni anno, ci saranno gli indiscussi protagonisti dello scenario globale. Tra di loro spiccano il presidente Usa Donald Trump, la numero uno della Bce Christine Lagarde e la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, Tra i leader europei ci saranno la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra le figure piu' emblematiche del nostro tempo, ci sara' la giovanissima attivista ambientale svedese Greta Thunberg, che partecipera' a uno dei primi dibattiti di martedi' prossimo. A fare da filo conduttore al Forum sara' il 'Davos Manifesto 2020', un documento che prende spunto dal Davos Manifesto del 2073, che per la prima volta ha definito il concetto di 'stakeholders' (letteralmente le parti interessate, coinvolte), ovvero che le aziende devono servire gli interessi dell'intera societa' piuttosto che solo i loro azionisti. Il 'Davos Manifesto 2020' fornisce una visione su questioni tra le piu' scottanti dei nostri tempi, quali l'equa tassazione, la tolleranza zero nei confronti della corruzione, la retribuzione dei top manager e il rispetto dei diritti umani. 'Le aziende devono fare proprio lo 'stakeholder capitalism', che significa non solo massimizzare i profitti, ma utilizzare anche le capacita' e le risorse in collaborazione con i Governi e la societa' civile per rispondere alle sfide di questo decennio. Devono contribuire in modo attivo a un mondo piu' coeso e sostenibile', ha sottolineato Klaus Schwab, Fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum. Il programma di quest'anno (descritto in 116 pagine) punta ad ottenere il massimo impatto per la collaborazione pubblico-privato in sei principali aree di attivita': l'ecologia, l'economia, la societa', l'industria, la tecnologia e la geopolitica. Il Wef prevede che durante il meeting ci saranno 'significativi progressi in vari temi, in particolare nei campi dell'impresa responsabile e della mobilita' sociale e ambientale'. Tra le iniziative che saranno lanciate a Davos ci sara' quella che punta a piantare un trilione di piante nel prossimo decennio e di fornire a 1 miliardo di persone le competenze necessarie per la Quarta Rivoluzione Industriale.

gli-col

(RADIOCOR) 14-01-20 18:42:39 (0525) 5 NNNN