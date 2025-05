Wef: protezionismo e volatilita' dazi alimentano incertezza, pesano su outlook

E' quanto emerge da ultimo sondaggio fra capo-economisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - Le prospettive economiche globali si sono deteriorate dall'inizio dell'anno, poiche' il crescente nazionalismo economico e la volatilita' dei dazi alimentano l'incertezza e rischiano di bloccare le decisioni strategiche di lungo termine. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio fra i capo-economisti pubblicato oggi dal World Economic Forum. Secondo il 79% degli economisti intervistati, gli attuali sviluppi geoeconomici come segnali di un cambiamento strutturale significativo dell'economia globale, piuttosto che una semplice interruzione temporanea.

"I responsabili politici e i leader aziendali devono rispondere all'aumento dell'incertezza e delle tensioni commerciali con maggiore coordinamento, agilita' strategica e investimenti nel potenziale di crescita di tecnologie trasformative, come l'intelligenza artificiale" ha dichiarato Saadia Zahidi, Direttore Generale del World Economic Forum.

"Questi passaggi sono fondamentali per affrontare i venti contrari dell'economia attuale e garantire resilienza e crescita nel lungo periodo". L'incertezza globale e' ritenuta eccezionalmente elevata dall'82% dei chief economist. Sebbene una stretta maggioranza (56%) si aspetti un miglioramento delle condizioni nel prossimo anno, le preoccupazioni restano. Quasi tutti gli economisti (97%) indicano la politica commerciale come una delle aree di maggiore incertezza, seguita dalla politica monetaria (49%) e dalla politica fiscale (35%). Questa incertezza dovrebbe pesare su importanti indicatori economici, tra cui i volumi commerciali (70%), la crescita del Pil (68%) e gli investimenti diretti esteri (62%). La maggior parte dei chief economist (87%) prevede che le imprese reagiranno all'incertezza rinviando decisioni strategiche, aumentando cosi' i rischi di recessione. La sostenibilita' del debito e' un'altra preoccupazione crescente, citata dal 74% degli intervistati, sia per le economie avanzate che per quelle in via di sviluppo. Un'ampia maggioranza (86%) si aspetta che i governi finanzino l'aumento della spesa per la difesa ricorrendo a maggiore indebitamento, con il rischio di ridurre gli investimenti nei servizi pubblici e nelle infrastrutture.

