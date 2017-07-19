Wef: Brende, a volte emergono forti disaccordi, il Forum e' spazio di dialogo

I leader cercano punti di accordo nei momenti difficili.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - 'Il Forum e', almeno dal mio punto di vista, la principale piattaforma mondiale per il dialogo multi-stakeholder sulle questioni piu' complesse e spesso controverse del momento. A volte emergono forti disaccordi. Va bene cosi', perche' lo scopo della settimana e del lavoro del Forum durante l'anno e' creare uno spazio di dialogo affidabile. Il dialogo e' un prerequisito per far avanzare il mondo: se non c'e' dialogo, non si otterranno risultati". E' quanto ha detto il presidente e ceo del World Economic Forum Borge Brende concludendo i lavori del meeting. "Questo tipo di dialogo, quello vero, non e' mai semplice - ha detto -. Richiede pazienza, impegno e creativita', ma e' assolutamente necessario, perche' l'assenza di confronto approfondisce le divisioni. La storia ci ha mostrato spesso muri che si innalzano e tensioni crescenti, ma anche leader che cercano punti di accordo nei momenti difficili. Credo che sia esattamente cio' che abbiamo visto anche questa settimana".

