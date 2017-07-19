Wef: annullato invito a ministro esteri Iran dopo "tragica perdita vite umane"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 19 gen - "Il ministero degli Esteri iraniano, non sara' a Davos. Anche se era stato invitato in autunno, dopo la tragica perdita di vite umane nelle ultime settimane non e' opportuno che il governo iraniano sia rappresentato a Davos quest'anno". E' quanto scrive su X l'organizzazione del Forum economico mondiale.

Annullata dunque la presenza del ministro Abbas Araghchi.

