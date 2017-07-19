Wef: a Davos focus Lagarde su mercato unico, sfide geopolitiche e outlook macro
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 gen - E' un programma denso quello che aspetta la presidente della Bce Christine Lagarde al World Economic Forum a Davos. Il programma prevede una sua prima partecipazione gia' nella giornata di mercoledi' quando alle 8,30 partecipera' a una tavola rotonda insieme al ceo di BlackRock, Larry Fink, sul tema se gli anni Venti di questo secolo siano come i ruggenti anni Venti del 900 in un contesto caratterizzato anche da grandi tensioni geopolitiche. Nella stessa giornata di mercoledi', alle 18.00, Lagarde prendera' parte a una tavola rotonda sui passi che devono ancora essere compiuti per sul fronte del mercato unico se si vuole vincere la sfida della competitivita' e di una maggiore crescita. Infine venerdi', ultima giornata del Forum, Lagarde parlera' alle 11 del global economic outlook insieme alla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Christalina Georgieva.
