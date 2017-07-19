WeDo Holding: fatturato 2025 stabile a 274,3 mln, utile cala a 7,3 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 29 apr - WeDo Holding chiude il 2025 con un fatturato di 274,3 milioni di euro, stabile rispetto al 2024, con un ebitda di 24,7 milioni (contro i 30,5 mln del 2024) e un utile netto in calo a 7,3 milioni (erano 15,5 mln l'anno precedente). La posizione finanziaria netta torna a crescere e si attesta a 67,7 milioni, di poco sopra i livelli del 2023 (65 mln), mentre il patrimonio netto e' di 73,1 milioni. Il Piano Industriale 2026-2028 (che prevede investimenti di circa 30 milioni nel triennio) punta ad un fatturato di 308 milioni nel 2026, 359 milioni nel 2027 e 412 milioni nel 2028, con incrementi progressivi sia dell'utile (22 milioni nel 2028) sia dell'ebitda.

"Guardiamo con fiducia, seppur in modo prudente, al 2026 e agli anni a venire - dichiara il presidente di WeDo Holding Andrea Olivi. - Il nostro piano industriale e' ben strutturato; abbiamo studiato ogni passo del percorso con un approccio anticipatorio, seguendo cioe' la velocita' del mercato e cercando di anticiparne i trend. Lo sviluppo sara' innovativo e focalizzato: il design e l'arredamento si esprimono attraverso soluzioni integrate tra gli ambienti sempre piu' ibridi e il modello progettuale diventa l'elemento di sintesi per i canali retail e contract che rappresentano gli asset distributivi rilevanti".

Col-ric

(RADIOCOR) 29-04-26 10:19:25 (0265) 5 NNNN