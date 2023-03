Webuild: inaugura mostra su infrastrutture a Triennale Milano, focus valore grandi opere

Salini: futuro si costruisce lavorando, senza scorciatoie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Un viaggio nel futuro delle infrastrutture per riflettere sul valore delle grandi opere e sulla necessita' di definire un programma a lungo termine di sviluppo nel settore, che sia in grado di migliorare la vita delle attuali e future generazioni. E' il racconto della mostra "Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori" inaugurata e promossa da Webuild con Triennale Milano, dove restera' aperta dal 3 al 26 marzo. La mostra apre "in un momento in cui il nostro Paese discute di cosa fare, di come affrontare le sfide, di cosa fare per le emergenze e come dare lavoro alle persone. Quindi non e' solo una celebrazione del nostro lavoro, ma e' dare il messaggio che il futuro lo costruiamo oggi", ha detto l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine dell'inaugurazione, sottolineando che "il futuro si costruisce pensando e lavorando, non ci sono altri mezzi e scorciatoie. Questa azienda nel suo piccolo ha fatto questo tipo di lavoro nel mondo, lo sa fare, e' competente ed e' pronta a fare la sua parte". Il tema delle grandi opere si intreccia con lo sviluppo della qualita' della vita e con la redistribuzione nel territorio delle infrastrutture essenziali per la societa'. "Dalla collaborazione con Webuild, e' nata l'idea di una mostra che mette in scena una lunga storia di successi infrastrutturali insieme al punto di vista di un gruppo internazionale e selezionato di progettisti del paesaggio", ha aggiunto Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. La mostra si sviluppa in otto aree tematiche lungo la Curva del piano terra del Palazzo dell'Arte con un racconto immersivo delle opere che Webuild ha realizzato o sta realizzando in tutto il mondo, intervallato da una serie di installazioni site-specific di approfondimento create da architetti, paesaggisti, artisti e pensatori internazionali, che portano a riflettere sul ruolo delle infrastrutture per le persone e i territori. "Con questa mostra, celebriamo non tanto Webuild ma il simbolo di cosa significa costruire il futuro degli altri. Siamo contenti di essere tornati in Triennale Milano, questo tempio del design con cui abbiamo trovato un terreno comune di narrazione, perche' le infrastrutture sono utili ma anche esteticamente belle", ha aggiunto Salini.

