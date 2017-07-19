Webuild: a Piazza Venezia svelata la terza opera di 'Murales' -2

Salini: il cantiere diventa piattaforma culturale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 dic - In 'Tools', l'artista si e' concentrata sulle mani degli operai e degli archeologi del cantiere, fotografate mentre stringono gli strumenti del loro lavoro quotidiano (chiavi inglesi, scalpelli, cavi elettrici, catene, bulloni, spugne), per costruire ma anche per riportare alla luce reperti preziosi dal passato. 'Roma e' nata dal lavoro, dalla stratificazione incessante generata da mani, visioni e materiali, che hanno costruito la sua storia millenaria - ha commentato l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini -. E' questa la forza che l'opera celebra: il lavoro collettivo degli operai e degli archeologi che sta trasformando il sottosuolo per costruire la Roma moderna. Questo cantiere, che con il progetto Murales diventa una piattaforma culturale, e' la testimonianza visibile di un impegno che va oltre l'ingegneria. Stiamo lavorando per contribuire a dare a questa citta' infrastrutture essenziali per la mobilita' e la connettivita''.

