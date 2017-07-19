Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Webuild: a Piazza Venezia svelata la terza opera di 'Murales' -2-

            Salini: il cantiere diventa piattaforma culturale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 dic - In 'Tools', l'artista si e' concentrata sulle mani degli operai e degli archeologi del cantiere, fotografate mentre stringono gli strumenti del loro lavoro quotidiano (chiavi inglesi, scalpelli, cavi elettrici, catene, bulloni, spugne), per costruire ma anche per riportare alla luce reperti preziosi dal passato. 'Roma e' nata dal lavoro, dalla stratificazione incessante generata da mani, visioni e materiali, che hanno costruito la sua storia millenaria - ha commentato l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini -. E' questa la forza che l'opera celebra: il lavoro collettivo degli operai e degli archeologi che sta trasformando il sottosuolo per costruire la Roma moderna. Questo cantiere, che con il progetto Murales diventa una piattaforma culturale, e' la testimonianza visibile di un impegno che va oltre l'ingegneria. Stiamo lavorando per contribuire a dare a questa citta' infrastrutture essenziali per la mobilita' e la connettivita''.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-12-25 10:03:22 (0143)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Webuild 3,362 +1,63 17.35.29 3,32 3,394 3,32


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.