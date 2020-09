Webtax: Le Maire, nel 2021 'una soluzione europea' se no accordo in sede Ocse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - Nel 2021 ci sara' 'una soluzione europea' per la webtax, la tassa sui colossi del mondo digitale, nel caso le trattative in sede Ocse tardassero ad arrivare a un risultato. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista tv. 'A livello Ue la mobilitazione, in particolare con il commissario Paolo Gentiloni, e' totale'. A livello mondiale 'ci sono soprattutto reticenze da parte degli Stati Uniti. In Europa stanno invece cadendo una dopo l'altra', ha rilevato Le Maire, esprimendo l'auspicio che un'intesa venga raggiunta a livello globale. Ma 'se non ci sara' un accordo all'Ocse, avremo una soluzione europea durante il 2021', ha assicurato il ministro. Dopo mesi di discussioni tecniche, 137 Paesi nello scorso gennaio hanno concordato di trattare sul modo di tassare le multinazionali, in particolare quelle del settore digitale come Google, Facebook, Amazon e Apple, i cui utili spesso sfuggono al fisco dei Paesi in cui vengono realizzati. Le discussioni multilaterali si stanno tuttavia scontrando con l'opposizione degli Usa. La scorsa settimana, la Germania, che ha la presidenza di turno della Ue, ha detto di essere 'abbastanza fiduciosa' sulla possibilita' di trovare un accordo con Washington 'in autunno'.

