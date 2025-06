(WE) Pubblicita': Polimi, online cresce ma leva strategica e' "misurare"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Misurare per crescere. E' la chiave per l'internet advertising, il settore trainante nel mondo pubblicitario, con una quota ormai al 50%, che ha superato la cara vecchia tv e punta ad espandersi ancora con la rivoluzione digitale, l'uso massiccio di internet e l'arrivo dell'AI. 'Il mercato pubblicitario italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione spinta da dinamiche tecnologiche, culturali e strategiche che stanno ridisegnando il modo in cui i brand si relazionano con i consumatori", spiega Giuliano Noci, responsabile scientifico dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. Che sottolinea proprio come "al centro di questo cambiamento c'e' l'internet advertising, che continua a crescere e a consolidare la sua posizione di leadership. Ma non e' piu' solo una questione di volumi: cresce l'attenzione alla misurazione avanzata, oggi determinante per migliorare l'efficacia degli investimenti. La pubblicita' digitale non e' piu' solo un insieme di canali: e' un ecosistema che evolve verso una comunicazione piu' trasparente, efficace, orientata al valore e alla misurazione'.

'La misurazione non e' piu' solo una buona pratica, ma un vero e proprio fattore competitivo distintivo", osserva anche Nicola Spiller, senior researcher del Politecnico di Milano.

"Se un tempo gli strumenti di misurazione richiedevano forti competenze specialistiche, ora con l'AI l'accessibilita' alla misurazione avanzata e' maggiore", spiega. Ma, conclude: "il mercato e' ancora frammentato: solo una parte delle aziende si colloca tra le piu' mature in termini di misurazione, mentre molte restano agli stadi iniziali, senza una cultura analitica ne' dati affidabili. In uno scenario sempre piu' orientato al ROI e alla trasparenza, Attribution, Brand Lift, Conversion Lift e modelli econometrici non sono piu' opzioni, ma strumenti che, se utilizzati in modo combinato, permettono di crescere'.

