Wartsila-Msc: firmato accordo programma per riconversione sito di Trieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - E' stato firmato questo pomeriggio a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'accordo di programma che da' il via al trasferimento delle attivita' del sito di Bagnoli della Rosandra (Trieste) da Wartsila a Msc, societa' italo-svizzera leader nel settore della logistica e prima compagnia di trasporto marittimo al mondo. Lo comunica il Mimit in una nota, specificando che con la firma del documento Msc si impegna formalmente - tramite la neocostituita societa' Innoway Trieste, che vede come soci paritetici il Gruppo Msc e Innofreight - alla riconversione dello stabilimento e alla attuazione del piano industriale nei prossimi mesi con un investimento da circa 100 milioni di euro nell'impianto. Il rilancio e la reindustrializzazione del sito prevede l'avvio della produzione di vagoni ferroviari altamente tecnologici per il trasporto merci assorbendo tutti i 261 lavoratori in esubero da Wartsila.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-07-24 17:54:06 (0529) 5 NNNN