Wartsila: Usb non firma accordo e proclama sciopero per il 2 dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 30 nov - Il sindacato autonomo USB non firma l'accordo della notte di ieri tra Wartsila e i sindacati confederali e invita i lavoratori a scioperare venerdi' 2 dicembre.

"Dopo una manifestazione con 15.000 persone in piazza, una mobilitazione straordinaria e continua da parte delle lavoratrici e dei lavoratori per difendere i propri posti di lavoro - si legge in una nota del sindacato - ci sarebbe sembrato normale e anche doveroso che un qualsiasi accordo da sottoscrivere con Wartsila Italia Spa contenesse a chiare lettere la garanzia della salvaguardia totale dei posti di lavoro. Quello invece sottoscritto nella notte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non e' nient'altro che il lasciapassare garantito all'azienda per l'uscita immediata dei motori, delle forniture e per la conseguente chiusura della produzione di motori sancita nero su bianco il 30 settembre 2023 dopo l'intervento degli ammortizzatori sociali".

