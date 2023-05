Wartsila: sindacati, nessuna offerta vincolante, siamo insoddisfatti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 18 mag - "Nessuna delle offerte presentate da Wartsila e' vincolante e a questo riguardo l'azienda non ha dato alcuna spiegazione ne' a noi come rappresentanti dei lavoratori ne' al Governo o alla Regione Friuli Venezia Giulia che hanno invece sollecitato l'azienda a battere altre strade e recuperare le aziende che avevano manifestato interesse per il sito e che oggi non sono state menzionate affatto".

Cosi' i sindacati all'uscita dal tavolo di trattativa sul futuro degli oltre 450 lavoratori del sito produttivo Wartsila di Bagnoli della Rosandra che l'azienda ha deciso di avviare alla chiusura.

"Oggi gli austriaci di Christoff sono spariti dai radar - ha aggiunto Antonio Roda' segretario della Uilm Uil di Trieste-Gorizia. - Un fatto per nulla positivo visto che sembrava il soggetto piu' interessato e pure quello piu' accreditato. Di fatto troviamo l'incontro profondamente insoddisfacente perche' nei fatti non fornisce alcuna garanzia concreta ne' alle centinaia di lavoratori coinvolti ne' al territorio di Trieste".

A breve si prevede sara' convocato un nuovo incontro in sede di Mimit per approfondire le proposte attuali e vagliarne eventualmente di ulteriori.

